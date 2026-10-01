Nach dem kürzlichen Beschluss des Suhler Stadtrates, die Einführung des Gemeinschaftstarifs „Rhön – Rennsteig – Werratal“ zwischen der Stadt Suhl und dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zunächst auszusetzen, hat der Landkreis erneut das Gespräch mit der Stadt und den beteiligten Verkehrsunternehmen gesucht. Entsprechende Treffen fanden in der vergangenen Woche und am Montag statt, teilt Christopher Eichler, Sprecher der Kreisverwaltung, mit.