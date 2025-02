Öffentlicher Nahverkehr Fortschritte beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke

München (dpa/lby) - Beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München geht es in mehreren Bereichen voran. Mit dem Abschnitt im Osten gebe es nun erstmals im gesamten innerstädtischen Bereich einen unanfechtbaren Planfeststellungsbeschluss, teilte die Deutsche Bahn mit. Das elektronische Stellwerk am Ostbahnhof soll - mit zweijähriger Verspätung - nun im Juni in Betrieb gehen. Das bisher genutzte Stellwerk ist anfällig und sorgt immer wieder für großflächige und teils lang andauernde Störungen.