Liveblog zu Anschlagsplänen Herrmann: Glaubwürdigkeit des Zeugen muss überprüft werden

Am Donnerstag ein 27-jähriger Mann festgenommen worden, der einen Terroranschlag auf Soldaten der Bundeswehr in Hof geplant haben soll. Ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweis und verhinderte damit wohl eine Katastrophe. Mehr dazu in unserem Liveblog.