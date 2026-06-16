Kommunen sollen zentralen Ansprechpartner bekommen

"Wir wollen Behördenabläufe straffen, wir wollen die Zusammenarbeit regeln und wir wollen natürlich - und das ist ganz relevant - die Digitalisierung in den Fokus rücken", sagte Schenk. Es gehe dabei auch um eine zügige und standardisierte Weitergabe von Informationen. Auch Online-Dienste wie das Bürgerportal, bei dem man sich Termine organisieren und sich informieren könne, gehörten dazu. Prävention sei die zentrale Stellschraube einer gelingenden Gesundheitspolitik. Zudem sollten Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie in das Gesetz einfließen.