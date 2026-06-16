Erfurt (dpa/th) - Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk will sich dafür einsetzen, dass das im Zuge der Corona-Pandemie in den Gesundheitsämtern aufgebaute Personal dort gehalten werden kann. Der sogenannte Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) laufe Ende des Jahres aus, sagte die SPD-Politikerin. "Dieser ÖGD-Pakt hat in Thüringen zu einem massiven Aufbau von Personal geführt", sagte Schenk. Das sei ein Ausfluss aus den Erkenntnissen in der Corona-Pandemie gewesen. Nach Angaben ihres Ministeriums betrug der Stellenaufwuchs in Thüringen durch den Pakt 200 Stellen.