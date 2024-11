Unterhaching - Lothar Matthäus hat im öffentlichen Disput mit Hasan Salihamidzic den Vorwurf der Lüge zurückgewiesen. "Wenn Hasan sagt, dass ich lüge, dann habe ich irgendwo einen Finger in die Wunde gelegt, weil sonst würde man nicht so reagieren", sagte Matthäus im Podcast "Vorstadtgeflüster" der SpVgg Unterhaching. "Also, lügen brauche ich nicht und ich habe auch nicht gelogen."