Öffentlicher Dienst Warum in den Ländern noch mehr gestreikt werden könnte

Dressel bekennt sich zu "einer angemessenen Lohnerhöhung" - Vorreiterrolle spielen könne der öffentliche Dienst aber angesichts der Haushaltslage in den Ländern nicht. Optimistischer zeigte sich Dressel für Akzente im Nachwuchsbereich, bei Azubis, aber auch mit Blick auf belastete Bereiche, etwa im Schicht- und Wechselschichtdienst. "Ich hoffe sehr, dass wir über solche Themen auch schnell insgesamt zu Fortschritten kommen." Dressel vertritt die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL).