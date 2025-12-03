Öffentlicher Dienst Tarifrunde mit Winterstreiks?

Was macht die Verhandlungen vom Start weg schwierig?

Unterschiedliche Einschätzungen zur Lage. Werneke argumentiert, die Gewerkschaften seien "absolut entschlossen" zu verhindern, dass es schlechtere Tarifverträge in den Ländern als in Bund und Kommunen gibt. Für den öffentlichen Dienst dort - unter anderem Busfahrer und Müllwerker waren betroffen - ergab eine Tarifrunde im April mehr Geld in zwei Stufen, zunächst drei Prozent, mindestens aber 110 Euro mehr, dann noch einmal 2,8 Prozent mehr. Die Länder sehen angesichts der für sie zu hohen Forderung dagegen die eigene Handlungsfähigkeit bedroht. Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) sagte sogar, es gehe am Ende um die Frage: "In welchem Umfang können wir uns diesen öffentlichen Dienst noch leisten?"