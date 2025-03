Öffentlicher Dienst: Landesweiter Warnstreik sorgt teils für Einschränkungen

Kundgebung in Erfurt geplant

Die Gewerkschaft hatte unter anderem in den Städten Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Gotha zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch mehrere Landratsämter, Sparkassen, die Thüringer Fernwasserversorgung oder Standorte der Deutschen Rentenversicherung in Thüringen sind betroffen. Zu einer Kundgebung in Erfurt erwartet die Gewerkschaft 600 bis 700 Streikende.