Öffentlicher Dienst: Landesweit Kitas und Verwaltungen von Warnstreik betroffen

Erfurt (dpa/th) - Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zu Warnstreiks in weiten Teilen Thüringens aufgerufen. Unter anderem soll die Arbeit niedergelegt werden in Stadtverwaltungen, kommunalen Kitas, der Müllentsorgung oder bei Jobcentern. Betroffen sind demnach unter anderem die Städte Erfurt, Jena, Weimar, Gera und Gotha. In Jena soll der Ausstand zwei Tage andauern.