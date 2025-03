Erfurt (dpa/th) - Die Auswirkungen des ganztägigen Verdi-Warnstreiks in Teilen Thüringens halten sich in Grenzen. In Erfurt gebe es lediglich Einschränkungen in der Führerscheinstelle, wo heute spontane Termine nicht möglich seien, sagte eine Stadtsprecherin. Auch in Weimar oder Jena lief die Verwaltung nach Angaben von Sprecherinnen ohne größere Probleme. Die Gewerkschaft hatte auch in Gotha, Gera, mehreren Landratsämtern, Sparkassen oder Jobcentern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.