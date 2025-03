Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD will in den nächsten Jahren massiv beim Personal des Landes sparen. Thüringens Finanzministerin Katja Wolf (BSW) hatte kürzlich angekündigt, dass frei werdende Stellen in der Landesverwaltung nur dann noch nachbesetzt würden, wenn es dafür eine sehr gute Begründung gebe. Neue Stellen soll es überhaupt nur noch in Ausnahmefällen noch geben. Ausnahmen soll es nur bei Lehrern, Polizisten und in der Justiz geben.