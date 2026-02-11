Öffentlicher Dienst Ist ein Durchbruch im Tarifpoker der Länder in Sicht?

Wären fünf Prozent mehr Einkommen viel?

Aus Sicht der Gewerkschaften nicht. Auch Verdi-Vizechefin Christine Behle berichtete aus den Verhandlungen, den Arbeitgebern schwebe fünf Prozent vor - allerdings bei einer Laufzeit von 29 Monaten: "Das ist auf der einen Seite zu niedrig vom Volumen, und die Laufzeit ist aus unserer Sicht zu lang." Die Inflation lag allerdings mit zuletzt 2,1 Prozent deutlich unter so einer Lohnerhöhung. Beispiel Krankenpflege an Unikliniken: In Düsseldorf kommt ein Intensivpfleger auf rund 56.000 Euro, Berufsanfänger am Uniklinikum Leipzig kommen nach Klinik-Angaben inklusive Zulage auf 54.500 Euro im Jahr. Hiervon fünf Prozent wären gut 2.700 Euro mehr.