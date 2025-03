Erfurt (dpa/th) - Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes sind in Thüringen Beschäftigte von kommunalen Kindergärten auf die Straße gegangen. An einer Streikkundgebung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Erfurt beteiligten sich rund 300 Menschen, wie ein GEW-Sprecher mitteilte.