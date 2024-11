Öffentliche Vortragsrunde: Wie kann Stromversorgung sicher und bezahlbar werden?

Der IK NEP ist eine bundesweite interne Plattform von Wissenschaftlern, Fachleuten aus der Energiewirtschaft, Politikern und Juristen. Er analysiert das System der Energieversorgung, insbesondere die Entwicklungen bei der Stromversorgung, und macht konstruktive Vorschläge zu dessen Optimierung. Mit dem aktuellen Symposium tritt diese Plattform in Zusammenarbeit mit dem Verein „Thüringer gegen Südlink“ und dem Salzunger Bündnis – einem Bündnis der Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Wartburgkreis und Unstrut-Hainich-Kreis – an die Öffentlichkeit und präsentiert lösungsorientiert Vorstellungen für ein neues Strommarktdesign in Deutschland.