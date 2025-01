Öffentliche Telefone Elektroschrott am Wegesrand: Telefonzellen-Abbau dauert noch

Beim Abbau geht es auch um Tiefbau, da Betonfundamente in den Boden eingelassen sind. Die müssen ausgegraben werden. Dafür benötige man "Aufgrabe- und Absperr-Genehmigungen". Beim Tiefbau seien lokale und regionale Besonderheiten zu beachten, in manchen Städten brauche man etwa eine "Bescheinigung zur Kampfmittelfreiheit" - also den Nachweis, dass keine Fliegerbombe im Untergrund ist. In anderen Städten dürften die notwendigen Pflasterarbeiten nur von einem Unternehmen durchgeführt werden, das die Stadt vorgegeben habe. Alles in allem sei der Abbau der 12.000 Telestationen "sehr komplex". Es dauere leider noch "einige Zeit".