Lautstarke Proteste – wie von manchem befürchtet – sind bis jetzt ausgeblieben. Nachdem die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen am 25. März in Suhl die Südthüringen-Karte mit den ins Auge gefassten Windvorranggebieten präsentiert hat, blieb es auffallend ruhig. Von öffentlicher Erregtheit kaum eine Spur – auch unsere Redaktion erreichte nur ein einziger Leserbrief – auf den noch zurückzukommen sein wird. Das verwundert, war das Thema erneuerbare Energien, egal ob Windräder oder Solarplatten-Parks, doch bislang immer Anlass zur Diskussion.