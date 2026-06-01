Wie jüngst angekündigt, reichte der Seltendorfer Martin Truckenbrodt, im Namen des ÖDP-Ortsverbandes, zwei Anträge auf Bürgerbegehren in der Gemeinde Frankenblick ein. Hierbei gehe es einerseits um Dorfläden wie die Einführung von Ortsteilräten und Ortsbürgermeistern in Frankenblick, teilt er am Montag mit. Als Vertrauenspersonen sind Martin Truckenbrodt aus Seltendorf und Stephan Esterl aus Melchersberg benannt. Beide Anträge müssen in der Gemeindeverwaltung geprüft und zugelassen werden. Allerdings hatte Truckenbrodt im Fall einer Ablehnung aus dem Rathaus angekündigt, auch vor dem Verwaltungsgericht zu klagen.