Lützelbach - Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall im Odenwaldkreis gestorben. Der 76-Jährige war laut Polizei mit seinem Wagen von einer Landstraße bei Lützelbach abgekommen und gegen ein Verkehrsschild gefahren - mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls am Steuer. Sanitäter brachten den Mann in eine Klinik, die Ärzte konnten sein Leben aber nicht mehr retten. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Unfall verwickelt.