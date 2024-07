Erfurt (dpa/th) - Nach den starken Ertragseinbußen in diesem Jahr können in Existenznot geratene Thüringer Obstbauern ab Ende August Soforthilfen des Landes beantragen. Die entsprechende Richtlinie dazu werde in Kürze in Kraft treten, teilte das Agrarministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Land hatte den Obstbauern nach den Spätfrostschäden im Obst- und Weinbau Soforthilfen in Höhe von zwei Millionen Euro in Aussicht gestellt, die durch Einsparungen finanziert würden.