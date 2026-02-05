Die Waldwirtschaft hat seit einigen Wochen einen eisigen Verbündeten: Die Kälte hat den butterweichen Boden durchfroren und die Oberfläche ordentlich gehärtet. Das erleichtert das Rücken und Transport deutlich. „So werden Wald und Wege geschont. Die Schlammschlacht findet diesen Winter nicht statt“, betonen Schmalkaldens Forstamtsleiter Dominik Hessenmöller und sein Stellvertreter Mike Messing im Gespräch mit der Presse. Denn Holzerntezeit ist vor allem der Winter – und das bei den allermeisten Baumarten.