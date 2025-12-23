Objekt des Monats: Ein handgefertigter Kalender leuchtete in der Adventszeit

Durch Großbrand 2009 zerstört
Das Haus Markt 5, bei Fertigung des Kalenders Carl-Walther-Platz 5 und später Karl-Marx-Platz 5, heute Zellaer Markt 5 (so ändern sich Zeiten und Namen), war 1845 als Brauerei und Gasthof „Stollberger Hof“, später Gasthaus „Weißes Ross“, gebaut worden. Hier tagte zeitweise der Stadtrat von Zella St. Blasii in der Ratsstube im Obergeschoss. Nachdem 1905 das „Weiße Ross“ in das Nebenhaus umzog, erfolge der Umbau zum Wohn- und Geschäftshaus. Die Firma Busch & Co., eine Elektrikfirma, die auch am Bau des Zella-Mehliser Rathauses beteiligt war, hatte über Jahrzehnte dort ihren Sitz. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde immer wieder mal an- und umgebaut, umgewidmet und saniert. Just am zweiten Weihnachtsfeiertag 2009 wurde es durch einen Großbrand unrettbar beschädigt. Seit dem Abriss klafft an der Stelle eine Baulücke, die das Ensemble Zellaer Markt empfindlich stört.