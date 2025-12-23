Objekt des Monats: Ein handgefertigter Kalender leuchtete in der Adventszeit

Beim Adventskalender entführt den Betrachter schon der erste Anschein in die 1940er Jahre. Die dargestellten Personen sind zeittypisch gekleidet, nicht das Christkind, sondern der Weihnachtsmann bringt die Geschenke mit dem Schlitten. Stutzig macht die Beschriftung neben dem Hauseingang: „Öffentlicher 200 Personen Luftschutzraum“ und „Verbandstelle Rathaus“ heißt es da. Wir befinden uns eindeutig in Kriegszeiten, in denen der ehemalige Bierkeller des Gasthauses als Luftschutzraum diente. Zeitlich noch genauer lässt sich der Fertigungszeitpunkt des Kalenders durch verschiedene Anhaltspunkte auf der Rückseite und Angaben der Familie Diem eingrenzen. Gestaltet hat ihn Karl Kreß, der 1937/38 mit seiner Frau aus Nürnberg nach Zella-Mehlis kam, um in den Walther-Werken zu arbeiten. In seiner Freizeit betätigte er sich als Maler und Grafiker und hatte laut Aussage der Familie auch Verbindung zur Dachauer Malerschule. In seiner Familie gilt er noch heute als sehr kinderlieb.