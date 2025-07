Objekt des Monats: Die Tischglocke ist heute ohne Befehlswirkung

Auch in den gehobenen Haushalten der Bourgeoisie nahm sie ihre Arbeit auf. Für den Hausherren war sie ein Regulativ vor ungebetenem Besuch, die Einnahme von Mahlzeiten wurde mit ihr getaktet und Anordnungen fanden nicht selten in Tonabfolgen den Weg in die Ohren der Hausangestellten, was sie als kleines Herrschaftsutensil in Familie und Hausstand auszeichnete. Beim Geldadel wurde dies durch eine gestalterische Opulenz unterstrichen, hinter der ihre Funktion fast zu verschwinden drohte. „So sind in Wißners Produktlisten Stücke abgebildet, die als Kleinkunstwerke Beachtung finden würden, wobei florale Elemente des Jugendstils oftmals Kombinationen mit figuralen Motiven der Antike oder aber Symbolen der deutschen Kaiserzeit eingingen. Doch auch außerhalb elitärer Kreise erfuhr sie gesellschaftliche Verbreitung. Man denke an die Stammtische mit ihren lautstarken Sitzungen, in denen Anwesende durch den Klingelton zur Räson gebracht, Tagesordnungspunkte tonal unterstrichen und der Ausschank freigegeben wurden“, so Diller.