Ein Objekt, gleich im Eingangsbereich der stadtgeschichtlichen Ausstellung, soll heute näher beleuchtet werden. Schon einige Besucher haben gefragt, was das für ein Ding ist und wozu es wohl diente. Es ist ein sogenannter Hamsterhandwagen. Dabei ist es eigentlich nur zu begrüßen, wenn die Menschen mit diesem Begriff nichts mehr anzufangen wissen. Denn dieser Wagen hat leider nichts mit den gleichnamigen putzigen und bedauerlicherweise auch immer weniger werdenden Feldtieren oder den goldigen Hausgenossen zu tun, sondern er hatte einen sehr ernsten Hintergrund.