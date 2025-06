Einen Termin gibt es zwar noch nicht. Aber zumindest der Wille, sich an einen Tisch zu setzen, ist da. Bei der Sitzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Südwestthüringen am Mittwoch haben die am Oberzentrum beteiligten Städte signalisiert, einen neuen Anlauf zur Beilegung ihres Streits zu unternehmen. Der besteht darin, dass Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof nicht Schmalkalden und Meiningen beim Oberzentrum dabei haben möchten, wie es die rot-rot-grüne Landesregierung auf Druck der SPD kurz vor der Landtagswahl 2024 beschlossen hat.