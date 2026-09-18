Wie kann künstliche Intelligenz Vereine im Alltag unterstützen? Wo liegen konkrete Möglichkeiten und wo ist Vorsicht geboten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich das jüngste Vereinsgeflüster der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen im Tanzsaal Rappelsdorf in Schleusingen. Unter dem Titel „Zwischen Innovation und Verantwortung – KI im Ehrenamt“ kamen über 50 Vereine aus Oberhof, Schleusingen, Suhl und Zella-Mehlis zusammen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Alexander Brodführer, dem Vorsitzenden der KAG Oberzentrum Südthüringen.