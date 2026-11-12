Fünf Tage vor der geplanten Gründung eines Zweckverbandes „Oberzentrum Südthüringen“ aus den Städten Suhl, Zella-Mehlis, Schleusingen und Oberhof bekommen in Suhl einige Stadträte kalte Füße. Am Mittwochabend äußerten Mitglieder der Fraktion Freie Wähler/Grüne im Stadtrat ihre Bedenken dagegen. Sie wollen die für den 16. November in der Mehrzweckhalle „Schöne Aussicht“ Zella-Mehlis geplante gemeinsame Beratung und Beschlussfassung der Stadträte aller vier Städte kurzfristig absagen. „Es sind zu viele Fragen offen“, begründete Vize-Fraktionschef und Ex-Oberbürgermeister Jens Triebel den überraschenden Antrag am Mittwochabend im Suhler Stadtrat.