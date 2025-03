Oberzentrum: Schnell vernetzt, gemeinsam stark

Mit einem dynamischen Speed-Dating-Format hat die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) für ein Oberzentrum Südthüringen ihr erstes Netzwerktreffen in diesem Jahr veranstaltet – und einen Nerv getroffen. Unternehmer aus den Kompetenzbereichen Präzisionstechnologie und Glas kamen in intensiven Kurzgesprächen ins Gespräch und entwickelten erste Ideen für zukünftige Kooperationen. Die Teilnehmer waren sich einig: Maßnahmen wie gemeinsame Schulungen, eine koordinierte Fachkräftegewinnung und effizientere Ressourcennutzung sind der Schlüssel für eine starke Wirtschaft in Südthüringen.