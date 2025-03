Oberwiesenthal: Den Haselgrund würdig vertreten

Beim Auftakt am Freitag im Super-Sprint über 80 Meter in freier Technik trotzten die jungen Athleten dichtem Nebel und frostigen Temperaturen auf der optimal hergerichteten Kunstschneestrecke. Luca König vom WSV Rotterode sicherte sich in der U14 Rang zwei, nur knapp hinter Johannes Schmidt aus Bayern und dicht gefolgt von Lorenz Liebermann (SWV Goldlauter) auf Platz vier. Auch die Teamkameraden Constantin Drößler (SV 90 Gräfenroda) und Silas Warnecke (WSV 05 Oberhof) zeigten starke Leistungen und landeten auf den Plätzen 11 und 23 unter insgesamt 44 Startern aus ganz Deutschland.