Oberweißbach Toller Erfolg in Nordhausen

Andrea Krüger

Durch das verschneite Thüringen ging es für die Oberweißbacher Volleyballerinnen am vergangenen Samstag nach Nordhausen.

Oberweißbach: Toller Erfolg in Nordhausen
1
Die Oberweißbacher Volleyballerinnen jubeln über den Sieg in Nordhausen. Foto: A. Krüger

Nach einem holprigen Spielstart (0:4) gelang es den Oberweißbacherinnen sich immer besser in das Spiel gegen die Damen der Volleyball Spielgemeinschaft Bleicherode I einzuspielen. Zum Ende des ersten Satzes konnte ein erneuter Rückstand durch eine Aufgabenserie erst ausgeglichen (23:23) und in der Folge der erste Satzgewinn (25:23) errungen werden. Mit stabilen Aufschlägen und klugen Spielabschlüssen sammelten Oberweißbachs Volleyballerinnen Punkt um Punkt. Kleine Kommunikationsschwächen in der Annahme zeigten sich nur bei den ebenfalls starken Aufschlägen der Gastgeberinnen, wodurch das konsequente Oberweißbacher Spiel jedoch nicht entscheidend gestört wurde.

Nach der Werbung weiterlesen

Mit 25:19 im zweiten und 25:22 im dritten Satz machten die Oberweißbacherinnen den 3:0 Spielgewinn perfekt.

Es spielten: M. Roschlaub, L. Fränkel-Anders, L. Wittig, B. Pahlow, K. Franke, S. Kaufmann, A. Köhler, A. Krüger.