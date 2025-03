Der Kontrast könnte kaum größer sein: Auf der Homepage der Salix GmbH Oberweißbach räkelt sich das Damwild genüsslich im satten Grün. Die Hirsche präsentieren sich weiß getüpfelt, zeigen ihr drolliges Sommerkleid. Ganz andere Aufnahmen machen in den sozialen Netzwerken die Runde: Ausgeweidete Kadaver bekommt der Betrachter zu sehen. Muskelfleisch und Innereien sind sauber abgenagt, Rippen glänzen weiß in der Sonne. Fellbatzen, Knochen und Kopfstücke, Geweih und Geläuf türmen sich zum Haufen in einem Metallkübel. Reste vom Feste, bereit zur Entsorgung.