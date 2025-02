Was für ein Wochenende im Weidtal: Der Oberweider Carnevals Club (OCC) kann in dieser Saison auf 70 Jahre seines Bestehens zurückblicken. Klar, dass dieses Jubiläum gebührend gefeiert wird. Und so ließen es die Narren am Samstagabend so richtig krachen – und das im Wortsinn. Vor Beginn des Nachtumzugs – der in dieser Form einmalig in Thüringen ist – erhellte ein großes Feuerwerk den Himmel über der Rhöngemeinde und gab zugleich den Protagonisten das ersehnte Startsignal, um sich in Bewegung zu setzen.