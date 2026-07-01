Die stark lädierte Ortsverbindungsstraße Oberweid – Unterweid wird derzeit repariert. Zu Behinderungen bis hin zu kurzzeitigen Sperrungen kann es deswegen noch bis einschließlich Freitag, 3. Juli, kommen. Die Straße wird nicht grundhaft ausgebaut, es können nur die schlimmsten Schäden beseitigt werden. Die Kosten werden anteilig zwischen der Stadt Kaltennordheim und der Gemeinde Oberweid aufgeteilt. Ausgeführt werden die Arbeiten vom Bauhof der Stadt und dem Gemeindearbeiter Oberweid in Zusammenarbeit mit der gerade in der Region tätigen Firma Wisco.