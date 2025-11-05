Feuer gefangen hat am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr ein Pkw in Oberweid. Die Fahrerin stieg gerade im Hof aus, als sie Qualmwolken unter dem Fahrzeug bemerkte. Umgehend wurden die Feuerwehren Oberweid und Unterweid alarmiert – beim Eintreffen der rund 20 Kameraden stand der Kleinwagen bereits im Vollbrand. Mit Wasser, wenig später mit Schaummittel, versuchten die Einsatzkräfte unter Atemschutz die Flammen einzudämmen. Gleichzeitig wurden umliegende Gebäude mit Wasser gekühlt, um ein Übergreifen zu verhindern.