Oberweid: Bischof Nikolaus steht für den Frieden

Der historisch verbürgte Bischof Nikolaus und das, wofür er steht, beschäftigte Kinder und Erwachsene in Oberweid – zunächst in der Kirche, dann am Feuerwehrhaus.
Den Auftakt bildete eine generationenübergreifende Nikolausandacht für Kinder und Familien in der St. Michaelis-Kirche, die von Gemeindepädagogin Astrid Spekker gehalten wurde. Eine Konfirmandin und ein Mädchen aus der Christenlehre aus Oberweid führten ein lebendiges Anspiel auf, in dem sie die Frage aufwarfen, wer der Nikolaus wirklich war und welche Bedeutung seine Geschichte für uns heute hat. Dabei gingen sie der Frage nach, ob der Nikolaus nur eine Fantasiefigur ist oder tatsächlich gelebt hat. Die Antwort: Der heilige Nikolaus ist tatsächlich eine historische Person, die vor mehr als 1600 Jahren als Bischof in Myra (im Süden der Türkei) lebte und dessen Geschichte vor rund 1000 Jahren nach Deutschland kam. Die Kinder lernten, dass der Nikolaus ein Bischof war, dessen Lebensgeschichte und Werte – vor allem Frieden – auch heute noch eine wichtige Rolle spielen.
Um die Kleinsten mit einzubeziehen, wurde eine animierte Videoeinspielung „Kennst du den Nikolaus?“ gezeigt, die von Hans Hentschel erstellt und eingespielt wurde. Musikalisch wurde die Nikolausandacht von Jonathan Spekker am Piano und Astrid Spekker an der Blockflöte begleitet. Gemeinsam brachten sie das Lied „Kennst du den Herrn Nikolaus?“ zu Gehör, und die Gemeinde sang begeistert mit.
Und dann war es endlich soweit: Die Kinder riefen ungeduldig nach dem Nikolaus, aber dieser ließ sich einen Moment Zeit. Schließlich trat er aus der Sakristei in seinem roten Gewand, mit weißem Bart, Rute und Glocke und wurde freudig empfangen. Gemeinsam zogen der Nikolaus und die Familien in einem festlichen Umzug durchs Dorf bis zum Feuerwehrgerätehaus, wo kleine Geschenke auf die Kinder warteten.
Zum krönenden Abschluss blieb noch Zeit für einen gemütlichen Ausklang: Bei Bratwurst und heißen Getränken ließen die Gäste den Nikolaustag in geselliger Runde ausklingen.