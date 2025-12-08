Oberweid: Bischof Nikolaus steht für den Frieden

Die Andacht hielt Gemeindepädagogin Astrid Spekker, musikalisch begleitet wurde sie von Jonathan Spekker am Piano. Foto: Julia Otto

Den Auftakt bildete eine generationenübergreifende Nikolausandacht für Kinder und Familien in der St. Michaelis-Kirche, die von Gemeindepädagogin Astrid Spekker gehalten wurde. Eine Konfirmandin und ein Mädchen aus der Christenlehre aus Oberweid führten ein lebendiges Anspiel auf, in dem sie die Frage aufwarfen, wer der Nikolaus wirklich war und welche Bedeutung seine Geschichte für uns heute hat. Dabei gingen sie der Frage nach, ob der Nikolaus nur eine Fantasiefigur ist oder tatsächlich gelebt hat. Die Antwort: Der heilige Nikolaus ist tatsächlich eine historische Person, die vor mehr als 1600 Jahren als Bischof in Myra (im Süden der Türkei) lebte und dessen Geschichte vor rund 1000 Jahren nach Deutschland kam. Die Kinder lernten, dass der Nikolaus ein Bischof war, dessen Lebensgeschichte und Werte – vor allem Frieden – auch heute noch eine wichtige Rolle spielen.