„Ein Mühlrad ist das Wahrzeichen einer jeden Mühle. Umso mehr freut es uns, dass die Forstbetriebsgemeinschaft Metzels-Wallbach (FBG) im vergangenen Jahr mit großem Aufwand nicht nur das Mühlrad, sondern auch das Mühlradbecken und die Ablaufrinne aufwendig sanieren ließ“, sagte Janko Goldschmidt. Er hat doppelten Grund zur Freude über die erfolgte gelungene Sanierung – sowohl als Ortsteilbürgermeister von Metzels als auch als Vorstandsmitglied der FBG, auf deren Initiative das Projekt umgesetzt wurde. Drei verschiedene Gewerke waren an dem Neubau beteiligt, unter anderem die Tischlerei Hartmann aus Walldorf und Firma KBO aus Obermaßfeld-Grimmenthal. Das bisherige Mühlrad, das in die Jahre gekommen und nicht mehr funktionstüchtig war, konnte nicht mehr instand gesetzt werden. Es war nur durch ein neues zu ersetzen.