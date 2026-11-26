Münster - Die von der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren bis 2020 von Spediteuren erhobene Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen war teilweise rechtswidrig. Grund: Kosten für die Verkehrspolizei wurden in den Jahren 2016 bis 2020 mit bei der Berechnung angesetzt. Das verstößt aber nach einem Beschluss des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) gegen EU-Recht. In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht Köln einer Klage eines Unternehmers auf Erstattung von rund 20.000 Euro teilweise stattgegeben. Sowohl die Firma als auch der Bund hatten daraufhin Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. Die hat das OVG jetzt abgelehnt. Der Beschluss kann nicht angefochten werden (Az.: 9 A 974/24).