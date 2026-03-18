Oberverwaltungsgericht: Ahaus wehrt sich erneut gegen Atommüll-Einlagerung

Münster - Die Stadt Ahaus will juristisch die Einlagerung von 21 Castorbehältern aus dem Versuchsreaktor München II im Zwischenlager Ahaus verhindern. Die Stadt hat sich deshalb an das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) mit Sitz in Münster gewandt, wie eine Gerichtssprecherin auf Nachfrage mitteilte. Grund: Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) hat im August 2025 eine Aufbewahrungsgenehmigung für den Atommüll aus Bayern erteilt. Vollzogen werden darf diese Genehmigung sofort. Gegen diesen Bescheid hat die Stadt beim Amt Widerspruch eingelegt.