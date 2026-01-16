München (dpa/lby) - Bayern sollte nach Ansicht des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (ORH) nicht freiwillig Hunderte Millionen Euro jährlich in die Bahn-Infrastruktur stecken - obwohl dafür eigentlich allein der Bund und die Deutsche Bahn zuständig seien. Bund und Bahn sollten, wie im Grundgesetz vorgesehen, "künftig die Verantwortung für Durchführung und Finanzierung dieser Vorhaben selbst tragen, ohne finanzielle Beteiligung des Freistaates", schrieb der ORH in einer Empfehlung an den Bayerischen Landtag.