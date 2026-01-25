Von den drei großen Saisonhöhepunkten Vierschanzentournee, Skiflug-Weltmeisterschaften und Olympia sind jetzt nur noch die Winterspiele übrig, um die Saisonbilanz halbwegs zu retten. Nur, wie soll das gelingen?

Wellinger gar nicht dabei

Nicht nur Prevc scheint weit weg. Raimund landete als bester Deutscher auf Rang 13. Das macht nicht wirklich Hoffnung.

Die Leistungsträger früherer Tage suchen im Prinzip schon den ganzen Winter nach ihrer Form. Andreas Wellinger wurde für die Wettkämpfe der Flug-WM gar nicht erst nominiert, Geiger sah sich bei seinen Flügen zu Rang 17 zwar "auf dem richtigen Weg". Für Olympia ist der Oberstdorfer aber gar nicht qualifiziert.

Findet Hoffmann rechtzeitig zu alter Stärke?

Den bis dato letzten Podestplatz holte Hoffmann vor rund einem Monat mit Platz drei beim Tourneespringen in Oberstdorf. Knieprobleme warfen den 28-Jährigen danach zurück. "Der Felix war in den letzten zwei Wochen genau einmal auf der Schanze. Er hat fast gar kein Training machen können", erklärte Horngacher nach Hoffmanns 22. Platz am Samstag. Eine optimale Olympia-Vorbereitung sieht anders aus.

Eine Weltcup-Station bleibt den deutschen Springern noch, um sich vor der Reise ins italienische Predazzo in Form zu springen. Am kommenden Wochenende findet in Willingen die Olympia-Generalprobe statt.