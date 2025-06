Mag sein, dass nicht jedem hier in der Region bei dem Namen Johann Georg von Langen der einstige Förster einfällt – oder wie er in der Fachwelt betitelt wird: „Vater der geregelten Forstwirtschaft“. Die Oberstädter kennen ihn natürlich, und das nicht erst, seit neben dem Wasserschloss – wo er geboren worden ist – eine Stele und etliche Schautafeln an sein Lebenswerk erinnern.