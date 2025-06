„Wenn der unser Geschichtslehrer gewesen wäre, dann würde ich mich auch für Geschichte interessieren!“ Besser als dieser (belegte) Spruch über Kai Lehmann kann man dessen Fähigkeit, Menschen in seinen Vorträgen zu begeistern, nicht formulieren. Einen erneuten Beweis lieferte der Direktor des Museums Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden nun in Schloss Oberstadt. Auch wenn er dabei mit so manchem Klischee aufgeräumt hat, das über Jahrhunderte immer wieder bewusst verbreitet worden ist.