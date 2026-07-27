So viel Mühe in einer einzigen Sache hat sich wohl selten ein Gemeinderat in Oberstadt gemacht: Insgesamt 33 Argumente sind auf 17 dicht bedruckten Seiten zusammengetragen, um die beiden Windvorranggebiete Knotenberg (bei Schmeheim) und Schneeberg (zwischen Grub und Suhl) „vollumfänglich“ abzulehnen. Der Ton, den die Gemeinde von Bürgermeister Andreas Oertel dabei anschlägt, ist freundlich, aber bestimmt. Geprägt von einem basisdemokratischen Grundverständnis von Kommunalarbeit und einer Art helfender Kritik. Insofern, dass die Oberstädter gerne behilflich dabei sind, der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) aufzuzeigen, dass die „zur Ausweisung stehenden Flächen völlig ungeeignet sind“.