Dem städtischen Abwasserbetrieb steht eine komplizierte Baustelle ins Haus. Die Kühnbachstraße in dem engen Tal steht laut dem städtischen Abwasserbeseitigungskonzept in den kommenden Jahren für den Kanal- und Straßenbau im Plan. Wahrscheinlich in den Jahren 2027 und 2028 sollen die Bauarbeiten beginnen.