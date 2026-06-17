Pepe hatte sich für Brasilien entschieden. Martha streifte sich das blaue Shirt der Franzosen über. Hannah und Aaron wählten Deutschland-Trikots. Die vier Kinder waren nicht die einzigen, die zur Saisoneröffnung im Oberschönauer Schwimmbad in die große Kiste griffen und sich ein Fußballshirt aussuchten. Jedes Kind durfte sich bedienen. Die Trikots waren nagelneu. Gerd Jäger hatte sie gesponsert. Und damit Schwimmen und Fußball verbunden.