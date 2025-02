Die Erde an der Oberrohner Bahntrasse senkt sich unaufhörlich – bis zu 50 Zentimeter im Jahr. „In zehn Jahren sind das fünf Meter. Das hält keine Bahntrasse aus“, macht Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) dem neuen Minister für Infrastruktur und Digitales deutlich. Steffen Schütz (BSW) ist zu einem Vor-Ort-Termin gekommen, um sich die Problematik anzuschauen. Die fachlichen Informationen zu den geologischen Gegebenheiten liefert der Chef-Geologe des Freistaats, Lutz Katzschmann. Der Abteilungsleiter im Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz ist für den Bereich Geologie und Bergbau zuständig und steckt tief in der Materie drin. Zur Präsentation hat er Grafiken, Modelle und Bilder mitgebracht, um das Phänomen anschaulich erklären zu können. Vereinfacht ausgedrückt, wird die in einer Tiefe von nur 56 Metern liegende Steinsalzschicht entweder von unten und von oben – oder aus beiden Richtungen – löslich gemacht. Durch diese Auswaschungen entstehen Hohlräume, die zu Erdfällen, Senkungen und großen Erdspalten führen. Zwei bis drei Meter ist die Erde zwischen Bahntrasse und Kreisstraße schon in die Tiefe gerutscht. Ein zwei Meter tiefer Riss hat sich in den letzten fünf Jahren aufgetan. Zudem drückt das Salz die Kalksteinschicht nach oben, sorgt so für Verwerfungen und das leichte Eindringen von Oberflächenwasser in den Untergrund.