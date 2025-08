Einen Teil des Sportplatzes mähen, den Ausschankwagen und das Zelt mit den Sitzgarnituren aufstellen, das Sportlerheim und seine Küche herrichten und vieles mehr – die Truppe um Michael Herzog hatte reichlich zu tun. (Beim nächsten Mal wird man dem Hinweis einer Besucherin folgend oben an der Kreisstraße auch noch einen Wegweiser zum Schleppertreffen aufstellen.) Und alles für lau? Aber dann kamen sie doch angetuckert und angeblubbert, schließlich waren es 16 Gefährte geworden, auf die der Traktor-Begriff zutraf. Das ist nicht rekordverdächtig, es gibt größere Messen dieser Art in der Region, zum Beispiel am selben Wochenende in Pferdsdorf. Michael Herzog, nach den Stammgästen aus dem Nachbarort Ettenhausen Ausschau haltend, hielt für denkbar, die seien diesmal auch an die Ulster gefahren. Okay, trotzdem war man über jeden Teilnehmer froh.