Amberg (dpa/lby) - In der Oberpfalz ist ein Zweijähriger von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Kind sei am Mittwoch in Amberg aus unbekannter Ursache aus einer Einfahrt auf eine Bundesstraße gerannt, teilte die Polizei mit. In der Einfahrt hielten sich demnach mehrere Menschen auf, darunter auch die Eltern des Jungen.