Oberpfalz: Zehn Verdächtige bei Schlag gegen Drogenszene gefasst

Nach weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Verdächtige - es ergingen Haftbefehle gegen sechs Männer und eine Frau, die Anfang Februar festgenommen wurden, wie es hieß. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Amberg und den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf fanden Polizisten ihren Angaben zufolge neben Drogen auch Bargeld, verbotene Gegenstände und Datenträger, die ausgewertet werden.