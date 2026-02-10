Oberpfalz: Zehn Verdächtige bei Schlag gegen Drogenszene gefasst

Amberg (dpa/lby) - Bei Ermittlungen gegen die Drogenszene in der Oberpfalz haben Polizisten zehn Verdächtige festgenommen. Die 25- bis 60-Jährigen seien alle in Untersuchungshaft, teilte die Polizei nun mit.
Im November gab es die ersten Festnahmen, jetzt wurden sieben weitere Haftbefehle vollstreckt. Die Polizei hat die Drogenszene in der Oberpfalz im Visier.
Bereits im November 2025 waren demnach zwei Menschen beim mutmaßlichen Drogenkauf festgenommen worden. Ein 60 Jahre alter mutmaßlicher Drogenhändler wurde kurz darauf ebenfalls gefasst - bei ihm fanden Ermittler synthetische Drogen und Haschisch sowie Utensilien für den Handel mit Betäubungsmitteln.
Nach weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf weitere Verdächtige - es ergingen Haftbefehle gegen sechs Männer und eine Frau, die Anfang Februar festgenommen wurden, wie es hieß. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Amberg und den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf fanden Polizisten ihren Angaben zufolge neben Drogen auch Bargeld, verbotene Gegenstände und Datenträger, die ausgewertet werden.