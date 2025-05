Pyrbaum (dpa/lby) - In der Oberpfalz ist ein Streit zwischen einem 22-Jährigen und einem 84-Jährigen eskaliert. Der 22-Jährige habe den 84-Jährigen am Mittwoch in Pyrbaum (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) mit einer Wasserpistole nass gespritzt, teilte die Polizei mit. Nach einem Wortgefecht soll der 84-Jährige ein Stück der Gartendekoration des 22-Jährigen zu Boden geworfen haben.