Oberpfalz: Vermummte überfallen vier Fußballfans im Auto

Die vier aus dem Raum Wiesbaden hatten zuvor an einem nahegelegenen Autohof getankt. An einer Kreuzung näherten sich dann die Vermummten dem Fahrzeug. Am Tatort stellte die Polizei einen abgebrochenen Hammer sowie gestohlene Kleidungsstücke auf einem Grünstreifen sicher. Im Bereich der Bundesstraße 299 fanden die Einsatzkräfte zudem gestohlene Kopfhörer. Die Polizei sucht nun nach einem dunklen Kleinbus.